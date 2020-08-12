Мурманская область на 9-ой строчке рейтинга по доступности санаторного отдыха среди регионов СЗФО

Отдых в санаториях Заполярья влетит в копеечку. Фото: vk.com/sanprofkolskiy

Портал "Санатории России" составил рейтинг стоимости путевок в курортно-лечебные заведения нашей страны и выяснил, в каких регионах самые дорогие и самые доступные цены на отдых в санаториях. Как оказалось, поправить здоровье Мурманской области не так уж и дешево.

- В Кольском крае стоимость койко-дня в здравнице в среднем составляет 3250 рублей. Сюда включено питание, проживание и прием лечебно-оздоровительных процедур, - сообщается в исследовании.

В топе среди регионов Северо-Запада Заполярье заняло 9 строчку. Дороже всего отдых в санаториях Ленинградской области - 3950 рублей, а дешевле всего - в Вологодской области (2450 рублей).

Самые доступные российские здравницы оказались в Саратовской области - 1800 рублей за одни сутки, а самые высокие цены можно найти в Кабардино-Балкарской Республике. Там средняя стоимость отдыха на день составляет 4850 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МАГУ и МГТУ оказались во второй и третьей сотне мест в национальном рейтинге российских вузов. Мурманский технический университет потерял позиции, а Мурманский арктический университет наоборот поднялся в топе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru