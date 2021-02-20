Инвестиции в туристический кластер "Порт Лиинахамари" составят 25 миллиардов рублей

Туристический кластер уже стал резидентом Арктической зоны РФ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Никеле состоялось выездное заседание правительства Мурманской области, посвященное социально-экономическому развитию Печенгского района.

Речь на нем зашла в частности о туристическом кластере "Порт Лиинахамари". Инвестиции в нем из разных источников составят порядка 25 миллиардов рублей.

- Когда мы говорим про развитие Печенгского района, то не может обойти тему туризма. Туристический кластер уже стал резидентом Арктической зоны РФ. Первый этап будет реализован на полуостровах Средний и Рыбачий, этим летом здесь появится несколько объектов размещения. Основная проблема - очистить эти места от накопленного мусора и комплексное развитие, - отметила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Туркластер создаст порядка 500 рабочих мест. Напомним: ранее губернатор Андрей Чибис сообщил, что на полуостровах планируется создать глэмпинги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На экранах в центре Санкт-Петербурга показывают ролик о туризме в Мурманской области. Видео с красотами Заполярья идет на повторе каждые 20 минут (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru