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Туризм

Инвестиции в туристический кластер "Порт Лиинахамари" составят 25 миллиардов рублей

Новый объект создаст порядка 500 рабочих мест
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Туристический кластер уже стал резидентом Арктической зоны РФ.

Туристический кластер уже стал резидентом Арктической зоны РФ.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Никеле состоялось выездное заседание правительства Мурманской области, посвященное социально-экономическому развитию Печенгского района.

Речь на нем зашла в частности о туристическом кластере "Порт Лиинахамари". Инвестиции в нем из разных источников составят порядка 25 миллиардов рублей.

- Когда мы говорим про развитие Печенгского района, то не может обойти тему туризма. Туристический кластер уже стал резидентом Арктической зоны РФ. Первый этап будет реализован на полуостровах Средний и Рыбачий, этим летом здесь появится несколько объектов размещения. Основная проблема - очистить эти места от накопленного мусора и комплексное развитие, - отметила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Туркластер создаст порядка 500 рабочих мест. Напомним: ранее губернатор Андрей Чибис сообщил, что на полуостровах планируется создать глэмпинги.

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