На туристический проект "Порт Лиинахамари" в Мурманской области потратят 30 миллиардов рублей

Алексей Чекунков ознакомился с проектами "Новый Мурманск" и "Порт Лиинахамари". Фото: правительство Мурманской области

Первый день рабочей поездки министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова оказался плодотворным: глава профильного ведомства посетил стройку в Белокаменке, ознакомился с проектом "Нового Мурманска". Также ему представили еще один туристический проект - "Порт Лиинахамари".

Напомним: реализовать его планируют в Печенгском округе, проект стал вторым резидентом Арктической зоны РФ. Порт сможет принимать круизные суда, также здесь планируют развивать активный отдых, кэмпинг, промышленный туризм и т.д.

- Мурманская область представляет с экономической точки зрения идеальный баланс – это большая экономика и проекты крупных компаний – НОВАТЭК, ЕвроХим, ФосАгро, а также туристический потенциал. Ваша команда доказала, что умеет делать проекты, которые обеспечивают качественный сервис и для россиян, и для зарубежных гостей. Будем поддерживать ваши проекты и начинания, – отметил Алексей Чекунков.

Благодаря новому проекту появится порядка 500 рабочих мест. Изначально сообщалось, что "Порт Лиинахамари" будет стоить почти 12,5 миллиардов рублей, потом, что только частные инвестиции составят 25 миллиардов рублей. На встрече с профильным министром прозвучал другой объем финансирования - 30 миллиардов рублей.

- В настоящее время в задачи проекта входит использование уникального потенциала Заполярья для привлечения большого числа людей и поднятия экономики региона. Главное – это создание современной туристской инфраструктуры для тех, кто сегодня живет в Мурманской области, и для тех, кто приезжает на Север, – сообщил губернатор Андрей Чибис.

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