Андрей Чибис: "Я ни с кем не свожу личные счеты"

Андрей Чибис прокомментировал политическую обстановку в регионе. Фото: Артем КИЛЬКИН

О напряженных отношениях между правительством Мурманской области и руководством Мурманска в последнее время говорят много. В том числе глава города Андрей Сысоев на личной странице в "ВКонтакте" писал о неких "приезжих менеджерах и управленцах" и "информационной войне" против него.

Губернатора Мурманской области спросили, есть ли противостояние между двумя подъездами "белого дома".

- Я ни с кем не свожу личные счеты, у меня этих личных счетов нет. Я от всех очень жестко и настойчиво требую соблюдения закона, начиная от правил дорожного движения и заканчивая антикоррупционным законодательством, - сообщил губернатор Андрей Чибис "ФедералПресс".

Напомним: в отношении депутата горсовета Мурманска Станислава Ланина возбуждено уголовное дело - его подозревают в получении взятки, также глава региона поручил проверить информацию о недвижимости в Латвии бывшей жены Андрея Сысоева и декларации всех глав муниципалитетов. Из-за незадекларированной недвижимости в Болгарии кресла в Совете депутатов чуть не лишился Виктор Хабаров. Также в отношении председателя Совета депутатов Островного возбудили уголовное дело. Артем Ашуров проходит по статье о мошенничестве.

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