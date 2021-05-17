В Мурманской области глав муниципалитетов проверят на сокрытую недвижимость и доходы

Декларации глав муниципалитетов проверят.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Официальное опубликование деклараций о доходах чиновников - только один этап антикоррупционной политики. Документы после их обнародования проверяет прокуратура, у которой возникают вопросы.
Но еще до результатов проверки деклараций за 2020 год вопрос к главе Мурманска Андрею Сысоеву возник у губернатора Андрея Чибиса. Напомним: Андрей Иванович задекларировал доход около четырех миллионов рублей и три квартиры в России. Но его бывшая супруга владеет домов и недвижимостью в Латвии, поэтому глава региона поручил проверить Андрея Сысоева на соответствие занимаемой должностью.
Также проверки коснутся и глав других муниципалитетов.
- Надо внимательно относиться к декларациям и отраженным в них данных, - отметил Андрей Чибис.
Но большее внимание уделят тому, что могло "пропасть" из документов.
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