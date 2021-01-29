Депутат горсовета Мурманска Виктор Хабаров получил предупреждение от коллег

Обсуждение проходило за закрытыми дверьми. Фото: murmansovet.ru

Осенью прошлого года стало известно, что депутат Совета депутатов Мурманска Виктор Хабаров имеет незадекларированную недвижимость в Болгарии. В деревне Дряново у него есть домик, а также в Болгарии зарегистрирована его фирма.

Данный факт подтвердила прокуратура. Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Турчак прокомментировал громкое дело в региональном отделении партии. А губернатор Мурманской области Андрей Чибис направил в горсовет обращение, в котором отметил необходимость рассмотреть досрочное сложение полномочий Виктора Хабарова.

До Нового года этот вопрос на заседаниях Совета депутатов не стали рассматривать, так как понадобились уточнения к запросу главы региона. Тему подняли на первом заседании горсовета в 2021 году. Обсуждение проходило за закрытыми дверьми.

- По заявлению губернатора Мурманской области депутаты рассмотрели вопрос о нарушении депутатом Виктором Хабаровым антикоррупционного законодательства в части предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах и об имуществе. Большинством голосов было принято решение вынести ему в качестве меры ответственности предупреждение, - сообщил глава Мурманска Андрей Сысоев.

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