В отношении председателя Совета депутатов Островного возбудили уголовное дело

Артему Ашурову грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Фото: www.zato-ostrov.ru

СУ Следственного комитета по Мурманской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя одной из управляющих компаний ЗАТО Островной.

С 2017 по 2019 годы УК выигрывала муниципальные контракты на содержание автомобильных дорог местного значения, при этом скрывала, что у нее отсутствуют противогололедные реагенты, которые были прописаны в договоре. Руководитель компании незаконно присвоил 7 миллионов рублей.

Как стало известно "КП-Мурманск" от своего источника в правоохранительных органах, обвиняемый - председатель Совета депутатов ЗАТО Островной Артем Ашуров. С марта 2016 года по ноябрь 2019 года он был генеральным директором ООО "ДомУютСтрой".

- Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. В ходе предварительного следствия ущерб, причиненный его действиями, погашен в полном объеме, - сообщили в Следкоме по Мурманской области.

Артему Ашурову грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

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