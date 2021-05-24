Андрей Чибис о задержании депутата горсовета Мурманска: "Это вопрос совести"

Станислава Ланина (слева) задержали по подозрению в получении взятки. Фото: администрация Мурманска

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 24 мая губернатор Андрей Чибис прокомментировал задержание депутата горсовета Мурманска Станислава Ланина.

Помимо работы в Совете депутатов (входит в состав комиссии по бюджету и финансовому регулированию / по экономической политике и хозяйственной деятельности) он работает заместителем директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Депутата подозревают в получении взятку.

- На прошлой неделе мы уже говорили про честность работы сотрудников правоохранительных органов и на разных должностях. Вы уже слышали про задержание депутата Станислава Ланина, вместе с ним работала одна из сотрудниц на не самой высокой должности в министерстве дорожного хозяйства. Такие дела - это вопрос совести, мы должны отвечать за свою работу. Благодарю правоохранительные органы за слаженную четкую работу, антикоррупционное управление активно работает в направлении проверки работы служащих, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Задержание депутата связана с его работой в Управлении.

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