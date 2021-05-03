В Териберке нашли тело последнего из шести пропавших в шторм рыбаков

Все шесть пропавших рыбаков погибли. Фото: vk.com/szrpso
1 мая во время шторма в Баренцевом море пропали три маломерные лодки с шестью рыбаками. На поиски отправились и суда спасателей, и вертолет.
Почти сразу стало известно, что трое мужчин погибли, тела еще двух нашли на следующий день. И только спустя двое суток после трагедии завершились поиски последнего из пропавших рыбаков.
- 3 мая тело мужчины обнаружили на берегу, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте.
По трагедии с рыбаками Мурманский следственный отдел на транспорте проводит проверку.
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