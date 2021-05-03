В Териберке нашли тело последнего из шести пропавших в шторм рыбаков

Все шесть пропавших рыбаков погибли. Фото: vk.com/szrpso

1 мая во время шторма в Баренцевом море пропали три маломерные лодки с шестью рыбаками. На поиски отправились и суда спасателей, и вертолет.

Почти сразу стало известно, что трое мужчин погибли, тела еще двух нашли на следующий день. И только спустя двое суток после трагедии завершились поиски последнего из пропавших рыбаков.

- 3 мая тело мужчины обнаружили на берегу, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте.

По трагедии с рыбаками Мурманский следственный отдел на транспорте проводит проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Баренцевом море на мысе Выевнаволок обнаружили пропавших рыбаков: У северян унесло лодку (Подробности)

У берегов Териберки утонул дайвер. Тело 52-летнего мужчины достали из воды без признаков жизни (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru