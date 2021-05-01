В Баренцевом море ищут три пропавших судна с шестью рыбаками на борту

На поиски пропавших рыбаков отправились 36 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эти минуты в Баренцевом море проходит поисково-спасательная операция. Около 15.30 1 мая поступила информация, что с рыбалки возвращались три маломерных судна с шестью рыбаками. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, предположительно они потеряли ход в районе Териберки, и к месту назначения не прибыли.

Сейчас связи с мужчинами нет.

- К месту поисково-спасательных работ следует спасательное судно, туда уже прибыл вертолет ООО «Мурманавиа» МИ-2 со спасателями поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического координационного аварийно-спасательного центра Мурманска и родственниками на борту. Он осуществляет мониторинг морской акватории и береговой линии. На месте работают спасатели Мурманского АСО аварийно-спасательной службы. Проводится наращивание группировки силами и средствами Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Мурманской области и ПСП МАКАСЦ г. Мурманска, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Также на место едет психолог ведомства. Всего на поиск рыбаков отправили 36 человек, 9 единиц техники. В данный момент все данные - от количества судов до числа рыбаков - уточняются. Поэтому есть расхождения в информации от официальных источников.

- По предварительной информации, рыбаки вышли на четырех лодках по 2 человека, попали в шторм, трех нашли погибшими, двое спаслись, поиски остальных продолжаются, - сообщили "КП"-Мурманск" в Северо-Западном следственном управлением на транспорте СК России.

В Баренцевом море сейчас идет тресковая рыбалка, каждый день на нее выходят десятки частных судов.

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