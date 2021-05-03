У берегов Териберки утонул дайвер

Следователи начали проверку по утонувшему в Териберке дайверу.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Очередная трагедия на воде произошла в Мурманской области. У берегов Териберки утонул дайевер.
- Погибший - мужчина 1969 года рождения, на теле нет следов насильственной смерти, проводится проверка, - рассказала "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
По предварительным данным, на дайвинг мужчина приехал из Полярных Зорь, его тело достали у одного из причалов в Териберке в ночь со 2 на 3 мая.
Напомним: в Баренцевом море на мысе Выевнаволок обнаружили пропавших рыбаков: у северян унесло лодку. Также печально завершились поиски рыбаков с трех пропавших лодок: пять из шести мужчин погибли, последнего пока не нашли.
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