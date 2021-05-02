В Баренцевом море на мысе Выевнаволок обнаружили пропавших рыбаков

Помощь мужчинам не потребовалась. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 мая в Баренцевом море пропала еще одна группа рыбаков. Спасатели обнаружили в несколько километрах от мыса Выевнаволок их дрейфующую лодку, которую унесло волнами.

- Спасатели прибыли к мысу Выевнаволок. На берегу было 7 рыбаков и два плавсредства. Северяне от помощи отказались, до Ура-губы решили добраться самостоятельно, - уточнил "КП-Мурманск" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Напомним: утром этого же дня в Кольском районе искали другую группу рыбаков - они уже вышли на связь. А с 1 мая ведутся поиски последнего из шести рыбаков, которые попали под шторм в Баренцевом море в районе Териберки. Пятеро других мужчин, к сожалению, погибли.

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