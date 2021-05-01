Следователи: Трое из шести пропавших в Баренцевом море рыбаков погибли

Поиски пропавших рыбаков продолжаются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Баренцевом море продолжается поисково-спасательная операция. Напомним: ищут пропавших рыбаков. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, сигнал о том, что сразу три маломерных судна могли потерять ход в районе Териберки, поступил в четвертом часу дня 1 мая.

В данный момент точной информации о том, сколько человек было на судах, нет. Так, данные от следователей отличаются от данных МЧС. В ближайшее время информация будет корректироваться.

- По предварительной информации, рыбаки вышли на четырех лодках по 2 человека, попали в шторм, трех нашли погибшими, двое спаслись, поиски остальных продолжаются, - сообщили "КП"-Мурманск" в Северо-Западном следственном управлением на транспорте СК России.

При этом источник "КП" в силовых структурах сообщил, что найдены только два тела.

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