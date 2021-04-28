Перекрытие дорог на 9 мая 2021 года в Мурманске: список, схема перекрытия во время Парада Победы

Рассказываем, о перекрытии дорог на 9 мая 2021 года в Мурманске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Традиционно 9 мая в Мурманске не везде можно будет проехать и припарковаться. Рассказываем, о перекрытии дорог на 9 мая 2021 года в Мурманске.

Парковка будет запрещена с 00.00 до 19.00 9 мая на улицах Пушкинской (от ул. Профсоюзов до ул. Воровского); Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской), Ленинградской (от ул. Профсоюзов до дома 5 по ул. Коминтерна), перед "Меридианом"; 00.00 до 20.00 на ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Коминтерна).

С 00 до 13 часов на ул.. Профсоюзов (от ул. Пушкинской до ул. Коминтерна); просп. Ленина (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Либкнехта), ул. Карла Либкнехта; разворотном кольце общественного транспорта в районе АЗС 7 ПАО «НК «Роснефть-Мурманскнефтепродукт» (ул. Коминтерна, дом 1).

С 00 до 22 часов 9 мая на парковке у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.», на ул. Александрова (от просп. Героев-североморцев до ул. Аскольдовцев).

Проезд машин будет запрещен с 6 до 9 часов по просп. Ленина (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса), по ул. Пушкинской (от ул. Профсоюзов до ул. Воровского), по ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской), по ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Коминтерна), по ул. Ленинградской (от ул. Профсоюзов до дома 5 по ул. Коминтерна), по ул. Профсоюзов, по ул. Академика Книповича (от ул. Шмидта до ул. Капитана Буркова), по парковке у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.», по ул. Александрова (от просп. Героев-североморцев до ул. Аскольдовцев).

Будет запрещено движение всех видов транспорта с 9 до 13 часов - по просп. Ленина (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса); по ул. Профсоюзов, по ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской), по ул. Академика Книповича (от ул. Шмидта до ул. Полярные Зори), по ул. Капитана Буркова (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса) с 9 до 20 часов по ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Коминтерна), с 9 до 19 часов по ул. Ленинградской (от ул. Профсоюзов до дома 5 по ул. Коминтерна).

Кроме того будет приостановлено движение всех видов транспорта:

— На время проведения 61-й легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова, и ХХVI легкоатлетического Пробега Мира по маршруту: просп. Ленина (от памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову) — ул. Карла Маркса — ул. Капитана Буркова — ул. Академика Книповича — просп. Ленина (до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову) с 10 до 13 часов 9 мая.

— На время проведения праздничного военного парада при движении сводной механизированной колонны техники по маршруту: ул. Героев Рыбачьего — просп. Кольский — просп. Ленина — ул. Карла Либкнехта — Нижне-Ростинское шоссе — ул. Нахимова — ул. Адмирала флота Лобова — просп. Героев-североморцев.

По мере освобождения проезжей части дороги открывать движение транспорта.

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