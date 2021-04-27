Рыбаки из Карелии поехали в Териберку в апреле и застряли в снегу

В Териберке все еще зима, хоть на календаре - весна. Фото: Олег ФИЛОНОК

Рыбаки из Карелии застряли в снегу под Териберкой. Да, в конце апреля. Видимо, собрались ехать на рыбалку, прогноз погоды не посмотрели и выдвинулись в сторону заветного океана. Но в области в эти выходные не просто шел снег, а еще бушевала метель. Именно сильный ветер и застал наших неудачливых рыбаков в пути.

- 24 апреля, дорога между Териберкой и Мурманском. Залипуха такая, что я за всю жизнь не видел в Карелии. Видно метра 4 перед собой, все, остальное – барханы. Сели на пузо, колеса вращаются в воздухе! – рассказывает на видео один из рыбаков.

Из снежного плена водители смогли выбраться сами. Это им еще повезло, что дорогу на Териберку не закрыли. Последний раз это случалось 14 апреля.

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