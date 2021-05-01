В Баренцевом море пропали три маломерных судна с рыбаками

В Баренцевом море пропали три судна. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Баренцевом море сейчас идет тресковая рыбалка, и на промысле находятся сотни судов разного размера и комплектации. В трудные ситуации они попадают не так редко. Сейчас силы спасателей брошены на поиск пропавших рыбаков.

- 1 мая в 15.30 в оперативную диспетчерскую службу Главного Управления МЧС России по Мурманской области от Морского спасательно-координационного центра в Мурманске поступила информация, что в районе Териберки Кольского района, предположительно, потеряли ход при возвращении с рыбалки три маломерных судна, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На судах было шесть рыбаков, связи с ними нет. На поиски вышли девять человек, в том числе два от МЧС, и три единицы техники.

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