Стали известны подробности спасения пропавшего в Баренцевом море рыбака

Спасатели изучили прибрежную линию и бухты острова Кильдин. Фото: Мурманский АКАСЦ

27 апреля 48-летний Дмитрий Ведерников позвонил жене и сказал, что возвращается с рыбалки. Но к слипу в Росляково его лодка так и не подошла. Родные мужчины сразу обратились за помощью, звонок спасателям поступил в в 02.50 28 апреля, в этот же день подключились поисково-спасательные отряды.

Связи с Дмитрием не было, но было известно, что рыбачить он должен был у острова Кильдин. Метр за метром изучили береговую линию и многочисленные бухты, но там мужчины не было. При помощи волонтеров отряда "МурманСпас" нашли вертолет, чтобы с воздуха обследовать район поисков. Он вылетал дважды, но тоже без результатов.

Пропавшего рыбака искали даже с вертолета. Фото: Мурманский АКАСЦ

- Поздним вечером 29 апреля поступила информация, что пострадавшего принял на борт буксир вспомогательного флота МО РФ, доставил в ЗАТО Заозерск. Медицинская помощь не потребовалась. Выяснилось, что вечером в условиях плохой видимости рыбак пропустил вход в Кольский залив и проследовал дальше. Затем закончился бензин, были две ночевки на берегу, попытки голосом и жестами подать сигнал бедствия. Но суда проходили мимо, хотя их было много. Телефон разрядился, - рассказали подробности в Мурманского арктическом комплексном аварийно-спасательном центре.

Сейчас идет тресковая рыбалка, в море выходят сотни судов. Северян просят быть аккуратными и внимательными не только к себе, но и к другим рыбакам. Взять с собой фальшфейеры для подачи сигналов о помощи, а также запомнить частоту 156,8 МГц - это основной международный канал безопасности и бедствия (т.н. 16-й канал).

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