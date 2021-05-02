В Баренцевом море нашли тела двух пропавших рыбаков

Пятеро из шести рыбаков погибли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 мая в Баренцевом море пропали три маломерных судна с шестью рыбаками на борту. Северяне попали в сильный шторм и потеряли ход в районе Териберки. Трем мужчинам не удалось вернуться домой живыми - их тела обнаружили в воде.

Поиски остальных рыбаков продолжились после ночи. Территорию обследовали с вертолета. К сожалению, жизнь двух других рыбаков также трагически прервалась.

- 2 мая в море были обнаружены тела еще двух рыбаков в районе Териберки. Еще одного мужчину ищут, - сообщили "КП-Мурманск" в пресс-службе Следственного комитета на транспорте по Северо-Западу.

Сейчас в Баренцевом море идет тресковая рыбалка, и некоторые северяне при выходе на воду пренебрегают правилами безопасности, что в итоге стоит им жизни.

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