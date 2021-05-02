В Кольском районе нашли потерявшуюся группу рыбаков

С рыбаками все в порядке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 мая в Кольском районе потерялась группа рыбаков, которые отправились удить рыбу в Баренцевом море, в сторону поселка Дальние Зеленцы и острова Зеленецкий. Их местонахождение было не известно.

Утром к месту поисков вышли инспекторы территориального подразделения ГИМС и спасатели МАКАСЦ. С северянами уже удалось связаться, с ними все в порядке.

- В 10.30 рыбаки вышли на связь, самостоятельно на лодке следуют к берегу. В помощи не нуждаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: в Баренцевом море продолжаются поиски трех рыбаков, которые 1 мая попали в шторм.

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