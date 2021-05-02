В Кольском районе ищут еще одну группу рыбаков

К месту поисков направились спасатели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кольском районе пропала еще одна группа рыбаков.

- 2 мая в оперативно-дежурную службу поступила информация о том, что мужчины вышли на рыбалку в Баренцево море из Териберки в сторону поселка Дальние Зеленцы и острова Зеленецкий. Сейчас их местонахождение неизвестно, на связь не выходят, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

В 09.30 к месту поисков вышли инспекторы территориального подразделения ГИМС и спасатели мурманского арктического аварийно-спасательного центра.

Напомним: в Баренцевом море вторые сутки продолжают искать трех рыбаков, которые попали в шторм 1 мая. Всего удить рыбу отправились шесть мужчин, трое погибли.

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