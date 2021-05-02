Поиски пропавших рыбаков в Баренцевом море возобновились после ночи

В Мурманске наступил период белых ночей, непроглядной темноты уже нет, но все же света не достаточно, например, для поисково-спасательной операции. Напомним: 1 мая в Баренцевом море пропали три маломерных судна с шестью рыбаками.
На место сразу выехали спасатели, родственники мужчин, психолог к поискам привлекли вертолет. К вечеру субботы стало известно, что три рыбака погибли. В полночь операцию приостановили до трех утра, чтобы дождаться светлого времени суток.
- На 03.30 спланирован вылет вертолета ФКУ Северо-Западного поисково-спасательного центра для мониторинга водной акватории, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Ориентировочно, лодки были на рыбалке у острова Малый Олений.
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