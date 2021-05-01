В Мурманской области пропали двое мужчин и 15-летняя девушка

Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области появились сразу три новые ориентировки на поиск пропавших северян.

15-летняя Дарья Терпилова ушла 27 апреля из дома на улице Скальной, и уже пять дней родные не знают, где она.

В этот же день в Мурманске пропал 30-летний Сергей Логинов: ушел из дома на улице Подстаницкого и с тех пор не выходил на связь. А 29 числа последний раз общался с родными 43-летний Дмитрий Верченов.

Фото: vk.com/murmanspas51

- Около 23.30 выехал из Москвы в Мурманск на автомобиле Haval F7X серебристого цвета, госномер А625РК 51, до настоящего времени местонахождение не известно, - сообщили в поисковом отряде "МурманСпас".

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефонам полиции (02, 102) или в "МурманСпас" 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

Фото: vk.com/murmanspas51

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