Следователи ищут очевидцев падения зрительских трибун во время гастролей цирка в Кировске

Несмотря на то, что гастролирующий цирк уже уехал из Кировска, интерес к нему со стороны правоохранителей остался. Фото: vk.com/murmanskgroupс

19 апреля во время представления гастролирующего цирка в Кировске произошло ЧП: зрительские трибуны сложились, как карточный домик, некоторые зрители упали вниз.

Как объяснили в администрации Кировска, сотрудники которой провели проверку, все случилось потому, что шатер установили на льду. На выходных столбик термометра резко пошел вверх, ледово-снежная основа стала таять, поэтому конструкции рухнули.

Цирк уже уехал из города, досрочно прервав гастроли, но прокуратура Мурманской области и СУ Следственного комитета проводят проверку.

- Просим очевидцев происшествия 19 апреля во время представления цирка позвонить по телефону (881555)-7-47-72 - заместителю руководителя следственного отдела по городу Кировск Дмитрию Михайловичу Камышину, - сообщили "КП"-Мурманск" в Следкоме.

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