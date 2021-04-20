"Прыгали на куртки со второго этажа": в Мурманске судебные приставы спасли из пожара троих детей

Ребят передали бригаде скорой помощи. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

20 апреля в Мурманске на улице Калинина вспыхнул нежилой деревянный дом №45. Напомним: двухэтажное здание уже горело в феврале этого года, тогда при пожаре погибли трое бездомных. И вот опять.

- По системе "112" в 14.04 поступило сообщение о возгорании на первом этаже деревянного нежилого дома. В 14.09 прибыло первое пожарное подразделение. Площадь пожара составила 15 квадратных метра, обгорели деревянные конструкции в квартире на первом этаже. Ликвидация последствий пожара дана в 14.46, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте работали 9 человек от пожарной части №11 (муниципальная пожарная охрана), 5 человек от 4 пожарно-спасательной части МЧС России.

В ведомстве также уточнили, что пострадавших при пожаре не было - сотрудники госпожнадзора для расследования причин возгорания не выезжали, так как здание нежилое и как такового ущерба нет.

Однако, как стало известно "КП"-Мурманск", во время пожара на втором этаже дома оказались трое детей. Ребят от 10 до 13 лет спасли от языков пламени судебные приставы.

- Два младших судебных пристава Александр Шумлянский и Никита Данилин несли службу в здании отделения судприставов Ленинского округа Мурманска на улице Чумбарова-Лучинского. Они услышали крики о помощи и увидели дым, идущий от дома. Побежали к зданию. На втором этаже находились дети. Приставы расстелили курку, и ребята стали прыгать. Приехала бригада скорой помощи, детей передали медикам, - рассказали "КП" в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Как и зачем юные северяне оказались в здании, пока что не известно. Но им очень повезло, что помощь подоспела вовремя.

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