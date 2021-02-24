В Мурманске при пожаре в нежилом доме заживо сгорели три бомжа

Сейчас следователи устанавливают личности погибших северян. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 21 февраля в Мурманске в двухэтажном деревянном доме №45 по улице Калинина случился пожар. На месте происшествия в тот день работали 12 спасателей.

Здание это ветхое, его жильцов давно расселили. Однако там обитали бомжи, которых языки пламени унесли с собой в мир иной. В тот день в городе стояли сильные морозы, и мужчины решили погреться. Это стоило им жизни.

- В результате пожара погибли три человека без определенного места жительства. Назначена пожарно-техническая экспертиза. По предположительной информации, граждане решили погреться в доме и развели костер. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с источником огня. Один мужчина опознан - 1989 года рождения. Личности двух других еще выясняются, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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