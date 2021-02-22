В Мурманске пожар в деревянном доме на улице Калинина тушили 12 человек

В доме обгорели деревянные конструкции квартиры на первом этаже. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Вечером 21 февраля в Мурманске языки пламени объяли один из деревянных домов, который был расселен. На место происшествия приехали экстренные службы.

- В 21.52 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: улица Калинина, дом 45. Произошло возгорание двухэтажного деревянного нежилого дома. В результате пожара в доме обгорели деревянные конструкции квартиры на первом этаже на площади 12 квадратных метров. На месте работало два пожарно-спасательных подразделения - 12 человек личного состава, 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Напомним: недавно в Мурманске горел другой деревянный дом, на улице Капустина. Из горящего здания тогда спасли трех человек. На месте работали 24 спасателя.

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