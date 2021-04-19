В администрации Кировска рассказали, почему во время представления цирка упали зрительские трибуны

Как рассказывают очевидцы, некоторые из гостей шоу получили синяки и ушибы. Фото: vk.com/murmanskgroupс

В Кировске гастроли приезжего цирка пришлось закончить досрочно. На этих выходных прямо во время представления упали зрительские трибуны. Как рассказывают очевидцы, некоторые из гостей шоу получили синяки и ушибы.

В администрации Кировска рассказали, из-за чего произошло ЧП.

Сейчас цирк уже уехал из города. Фото: vk.com/murmanskgroupс

- Шатер разместили на снежно-ледяной основе без укрепления в грунт. Во время антракта лед подтаял, и конструкции стали скользить. По нашим данным, никто не пострадал. Представление остановили, зрителям вернули деньги, - рассказал "КП"-Мурманск" глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Сейчас цирк уже уехал из города. Информации от правоохранительных органов о проверке пока нет. Как рассказали "КП" некоторые из зрителей, заявление они писать на труппу не стали, так как не получили травм во время случившегося.

Информации от правоохранительных органов о проверке пока нет. Фото: vk.com/murmanskgroupс

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