Прокуратура Мурманской области заинтересовалась цирком, который поставил шатер на лед

Несмотря на то, что гастролирующий цирк уже уехал из Кировска, интерес к нему остался. Фото: vk.com/murmanskgroupс Фото: Антон ЗАБИРОВ

Несмотря на то, что гастролирующий цирк уже уехал из Кировска, интерес к нему остался. По крайней мере со стороны правоохранителей.

Напомним: во время представления на этих выходных сложились как карточный домик зрительские трибуны. Несколько посетителей, в том числе и дети, получили ушибы.

- Прокуратура города Кировска начала проверку. В частности, будет проверено разрешение на возведение конструкций и соответствие деятельности цирка закону о защите прав потребителей, - рассказали «КП»-Мурманск» в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Напомним: проверку проводят также следователи. А в администрации Кировска рассказали, почему произошло ЧП.

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