В Мурманской области устранили последствия воображаемого паводка

Практические мероприятия прошли успешно. Фото: vk.com/spasinfo51

Летом прошлого года Мурманск настиг большой паводок, который подтопил некоторые дачные поселки. Чтобы впредь такого не случилось, региональные спасатели на практике отработали ликвидацию последствий ЧС, связанных с паводками. О проведенных учениях сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

- Поступила вводная о значительном поднятии уровня воды из-за активного таяния снега и возникновения заторно-зажорных явлений. После получения сигнала взаимодействующие организации и региональное ГУ МЧС перевели в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». На месте условного происшествия развернули лагерь аэромобильной группировки. Огнеборцы провели тренировку по практическому развертыванию пожарно-насосной станции, - уточнили в спасательном ведомстве.

"Эвакуацию" жителей провели по оборудованной ледовой переправе под контролем с воздуха при помощи дронов. На базе администрации Кольского района для условных пострадавших организовали пункт временного размещения.

Все спланированные мероприятия по ликвидации последствий ЧС и спасению пострадавших выполнены в полном объеме.

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