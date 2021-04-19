В Кировске сидения под зрителями цирка сложились прямо во время представления

Жители Кировска, пришедшие на цирковое представление, упали на пол вместе с трибунами. Фото: vk.com/pdsh51

В апреле в Кировск приехал гастролирующий цирк. Северяне, соскучившиеся за время пандемии, быстро скупили билеты. Хотя были и те, кому приезд циркачей не понравился: по местным пабликам полетели сообщения, что животные мерзнут в суровую заполярную зиму, а разбитый за универмагом шатер стоит слишком близком к учебному комбинату - мешает проехать, хотя дорогу он не перекрывал.

Но, не смотря на волну негатива, представления шли почти с аншлагом. Правда, 19 апреля одно из них обернулось ЧП: прямо во время представления трибуны сложились, как карточный домик, и все зрители от мала до велика, полетели вниз.

Пол под трибунами уходил несколько раз. Фото: vk.com/pdsh51

- Я там была с мужем и ребенком в желтом секторе. Наш сектор (пол) через полчаса представления "поехал". Все успели встать, вышли. Они заново собрали пол, все расселись, и снова он местами начал проваливаться. Большая половина с нашей стороны ушла на противоположную. И вскоре та часть зала от перенагрузки обвалились разом: пол сложился, скамейки попадали. Ползала были дети. Мы видели, что люди упали, потом суета, толпа. Как оказалось - пострадали дети. Это ужасно! Первый раз поддались на уговоры дочки и повели ее в цирк (хотя против использования там животных) и вот так все обернулось, - написала в паблике "Подслушано в Апатитах" Анастасия Ниткина.

Сидения сложились как карточный домик. Фото: vk.com/pdsh51

Без серьезных травм, к счастью, обошлось, но все же некоторые зрители вышли из цирка с травмами.

- Мой ребенок упал между куполом и сидениями, ее прижало доской, благо не сломала ничего! Мы три раза упали на пол с этих лавочек, почему такая конструкция не была нормально закреплена? Почему пихают людей больше, чем надо? Шоу отличное, но почему меня просили не писать заявление? Мой ребенок упал, многие дети пострадали! Не было крови не значит, что нет пострадавших! Я повела своего ребенка на ее день рождения, а она пострадала, - возмущается Анастасия Чупрененко.

Она зафиксировала травмы дочери и намерена писать заявление в правоохранительные органы. Все случившееся - повод для проверки прокуратуры.

После случившегося зрители обратились к администрации цирка для возврата денег.

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