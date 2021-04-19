Следственный комитет начал проверку по ЧП в цирке Кировска

Администрацию цирка могут привлечь за некачественную организацию услуг, повлекшую травмирование несовершеннолетних. Фото: vk.com/murmanskgroupс

Цирк уехал, а проблемы остались. СУ Следственного комитета по Мурманской области начало проверку по факту происшествия во время представления гастролирующего цирка в Кировске. Напомним: зрительские трибуны сложились как карточный домик.

Мамы детей, которые пришли на представление, сообщили, что юные зрители получили ушибы и синяки.

- В Интернете была размещена информация о травмировании детей в результате падения трибуны в передвижном цирке в Кировске. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по данной информации организовано проведение процессуальной проверки, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Администрацию цирка могут привлечь за некачественную организацию услуг, повлекшую травмирование несовершеннолетних.

В администрации Кировска "КП"-Мурманск" рассказали, почему произошло ЧП с трибунами.

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