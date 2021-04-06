Теплоход «Клавдия Еланская» начнет пассажирские рейсы с 6 апреля

"Клавдии Еланской" добраться до Островного мешали льды Белого моря. Фото: минтранс Мурманской области

Многострадальный ремонт теплохода "Клавдия Еланская" закончился, он смог победить льды Белого моря и наконец добраться из Архангельская в Мурманскую область.

Без судна жителям ЗАТО Островной было тяжело: полки в магазинах стремительно пустели, продовольствие привозили вертолетом. Но с этой недели "Клавдия Еланская" возвращается к привычному ритму работы.

Как сообщает министерство транспорта Мурманской области, в апреле из Мурманска теплоход выполнит четыре рейса: первый сегодня, 6 апреля, потом 14, 20 и 27 числа. Из ЗАТО Островной также запланированы четыре выхода: 8, 15, 22 и 29 апреля.

Фото: минтранс Мурманской области

- Билеты можно приобрести в кассах автовокзала в Мурманске на ул. Привокзальная, 2, телефон (8152) 45-48-84; в кассах портопункта ЗАТО Островной на ул. Жертв Интервенции, 2, телефон (81558) 5-14-07 или на сайте, - сообщает минтранс региона.

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