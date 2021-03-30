31 марта в Островной отправится вертолет с 2 тоннами продуктов

В Островной доставят продукты по воздуху. Фото: правительство МО

Теплоход "Клавдия Еланская" никак не может добраться до Мурманской области. Напомним: судно находилось на затяжном ремонте в Архангельске, и на днях наконец-то выдвинулось в Островной с продовольствием на борту. Из-за того, что экипажу пришлось встать на якорь, прибытие задерживается. Причина тому - тяжелая ледовая обстановка в Белом море. Так что жителям все еще приходится наблюдать пустые полки в магазинах.

Тем не менее, северян из отдаленного уголка региона в беде не бросают. 31 марта в 10.00 в Островной вылетит вертолет.

- Из Мурманска планируется доставить до 2 тонн продовольствия из перечня социально значимых товаров: прежде всего – фрукты и овощи, а также молочные продукты. Обратный рейс из Островного запланирован также на 31 марта. Вертолет полетит с полной загрузкой пассажиров, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Ведомство и администрация Островного держат ситуацию на контроле. Сообщается, что "Клавдия Еланская" придет в город 1 апреля, выход в Мурманск запланирован на 19.00 того же дня.

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