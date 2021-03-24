26 марта в Островной прибудет теплоход «Клавдия Еланская» с продовольствием

Жители ждут привоза продуктов. Фото: "Информбюро Гремиха"

Жители отдаленного уголка нашей области, ЗАТО Островной, уже не первый месяц находятся в затруднительном положении. Теплоход «Клавдия Еланская», который связывает город с внешним миром, отправили на затяжной ремонт, а вертолет к северянам летает лишь изредка.

Полки местных магазинов вновь опустели, привоза нет, о чем сообщают сами жители в соцсетях. К счастью, вопрос продовольствия скоро должен решиться, ведь уже 26 марта «Клавдия Еланская» совершит первый после ремонта рейс в Островной.

- Был зафиксирован рост обращений от жителей ЗАТО Островной, которые сообщали о проблемах с доставкой продуктов и интересовались, когда возобновится сообщение с «большой землей». Специалисты ЦУРа связались с руководством «Северного морского пароходства», которое сообщило о том, что 26 марта теплоход направится из Архангельска в Островной с грузом продовольствия на борту, - сообщили в Центре управления регионом Мурманской области.

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