"Дождались!": теплоход "Клавдия Еланская" прибыл в ЗАТО Островной

Теплоход добрался до конечной точки. Фото: vk.com/public141107989

Жители отдаленного уголка нашего региона наконец-то могут вздохнуть с облегчением - теплоход "Клавдия Еланская" утром 3 апреля добрался до Островного из Архангельска. Об этом сообщили сами северяне.

- Дождались! - написали "островитяне" в паблике "ЗАТО г.Островной", приложив фотографию причаливающего судна.

На борту теплохода находится 30 тонн продуктов и 40 тонн песка. Кроме того, 3 апреля в Островной отправился вертолет с 1550 килограммами продовольствия и 6 пассажирами на борту. В состав груза, в частности, входит детское питание. Так что больше не придется местным жителям наблюдать пустые полки в магазинах. У них будет праздник живота!

Напомним: "Клавдия Еланская" должна была прибыть в Островной после затяжного ремонта раньше, но помешала сложная ледовая обстановка в Белом море, приходилось вставать на якорь. В пути теплоходу помогали ледоколы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Через КПП «Салла» и «Лотта» можно будет провозить животных и продукты. На пунктах пропуска появится ветеринарный, фито-санитарный и санитарно-эпидемический контроль (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru