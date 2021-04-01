Теплоход "Клавдия Еланская" задерживается с приходом в Островной до 2 апреля

Расписание вновь изменилось. Фото: администрация Островного

Жители ЗАТО Островной очень соскучились по теплоходу "Клавдия Еланская" и с нетерпением его ждут, но тот все не приходит. Напомним: судно с грузом продовольствия на борту отчалило из Архангельска, где стояло на затяжном ремонте, и должно было прибыть на Кольский полуостров еще 26 марта. А его все нет и нет - лед в море мешает добраться. К счастью, продукты северянам из отдаленного уголка региона уже доставили вертолетом.

В администрации ЗАТО Островной уточнили, как изменился график прибытия теплохода.

- В связи со сложной ледовой обстановкой в горле Белого моря и ожиданием ледокола для проводки судна в расписание движения "Клавдия Еланская» внесены изменения. Приход в Островной - 2 апреля в 10.00, выход из Островного в 19.00 того же дня, - отметили в мэрии.

В Мурманск судно придет 3 апреля в 12.00. Будем надеяться, что расписание уже не поменяется.

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