Отрезанные от цивилизации: жители ЗАТО Островной смотрят на пустые полки в магазинах из-за застрявшей во льдах «Клавдии Еланской»

"Клавдия Еланская" не может вовремя дойти до ЗАТО Островной из-за сложной ледовой обстановки. Фото: минтранс Мурманской области

- Ситуация с социально значимыми товарами, мягко говоря, оставляет желать лучшего, - говорит первый заместитель главы муниципального образования ЗАТО г. Островной Ангелина Фотеева.

У жителей Островного, пожалуй, слова для описания положения дел найдутся и покрепче. Да только опубликовать мы их не можем.

- Как в 90-е годы: прилавки пустые, колбаса и мясо – роскошь, - говорят горожане.

Островной – один из самых маленьких городов России: около 1600 человек. В лучшие времена было 14 тысяч, когда сюда пришли военные с подводными лодками. Тогда-то бывшая Гремиха из поселка превратилась в закрытый город Островной. Правда, сейчас многие знают этот населенный пункт скорее как кладбище подводных лодок, где хранили отработанное ядерное топливо.

Добраться до Островного можно только по воздуху или по воде. Луч надежды для местных жителей, отрезанных от цивилизации, - теплоход «Клавдия Еланская», который курсирует от Островного до Мурманска и возит как пассажиров, так и грузы, в том числе товары для магазинов. И когда 13 января судно встало в плавдок СРЗ «Красная кузница» на ремонт, горожане напряглись…

В администрации ЗАТО северян успокоили: если надо, отвезем вас в Мурманск на вертолете, часто он летать не будет, примерно раз в неделю, но это все же лучше, чем ничего. Билет, к слову, стоит около двух тысяч рублей на человека. Потерпеть неудобства надо было только до конца февраля, когда «Клавдия Еланская» должна была вернуться на маршрут. Однако этого не случилось…

- По информации Северного морского пароходства, сроки ремонта теплохода «Клавдия Еланская» затягиваются из-за морозов в Архангельске и невозможности покраски борта судна, - сообщила глава администрации муниципального образования Ольга Огинова.

Прозвучал новый срок – середина марта. И вот на календаре последний день первого весеннего месяца, а теплохода все нет. Полки в магазинах Островного стремительно опустели. Сначала исчезла колбаса, потом кисломолочная продукция, свежие огурцы и помидоры. Жителям пришлось запасаться картошкой, луком, мясом, рыбой, замороженными овощами и консервами, пока и их не разобрали.

Вот что видят жители Островного, когда приходят в магазин - пустые прилавки. Фото: vk.com/murmanskgroup

Чтобы северяне не устроили голодный бунт, в ЗАТО из Архангельска в конце марта отправили теплоход с продуктами. А потом обнадежили, что «Клавдия Еланская» 26 числа вышла в Островной после затянувшегося ремонта. Правда, вышла - не значит дошла.

- К 18.00 теплоход пришел в район острова Мудьюг, где формировался ледовый караван. Однако в первый караван судно не попало из-за сложной ледовой ситуации, - сообщил 29 марта на оперативном совещании министр транспорта Мурманской области Артем Гришин. – Сейчас из Мурманска отправляется ледокол «Диксон», который поведет за собой караван. Ориентировочно около полудня теплоход должен выйти в путь. В него загрузили 30 тонн продовольствия.

Но и в полдень, и к вечеру понедельника судно не взяло курс на Островной.

- В связи со сложной ледовой обстановкой в горле Белого моря (пролив, который отделяет Терский берег Мурманской области от Зимнего берега Архангельской области) и ожиданием ледокола для проводки судна в расписание движения пассажирского судна «Клавдия Еланская» внесены изменения. В Островной теплоход придет в 10.00 1 апреля, выход в Мурманск запланирован на 19.00 того же дня, приход в Мурманск – в 12.00 2 апреля, - сообщили в региональном минтрансе.

Лед для теплохода разбил ледокол «Капитан Евдокимов».

Еще на стадии, когда судно должно было выйти в Островной, днем 29 марта, губернатор Андрей Чибис распорядился готовить вертолет с продовольствием. Как чувствовал, что весенние льды помешают планам. «Вертушка» сейчас очень пригодится – она все еще единственная связь ЗАТО с большой землей.

- 31 марта в 10.00 в Островной вылетит вертолет. Из Мурманска планируется доставить до 2 тонн продовольствия из перечня социально значимых товаров – это прежде всего фрукты и овощи, а также молочные продукты. Обратный рейс из Островного с пассажирами запланирован также на 31 марта, - уточнили в минтрансе.

К слову, авиация и раньше летала в Островной, даже когда теплоход был на маршруте, - это единственный способ доставить тяжелобольных в больницы Мурманска. В ЗАТО лучше не болеть…

В четверг «Клавдию Еланскую» в Островном очень ждут. Иначе придется туго.

- Школы и детские сады горячим питанием обеспечены до 1 апреля. Если до этого теплоход не придет, то придется завозить продукты вертолетом. Мониторинг по обеспечению социально значимыми товарами стоит на контроле у прокуратуры. Часть продуктов отсутствует с 18 марта, - констатирует Ангелина Фотеева.

Жителям Островного остается только грустить, что планы построить железную ветку до их населенного пункта, которые были в советские годы, не осуществились. Вроде и XXI век на дворе, а иногда живешь, словно на необитаемом острове, и ждешь у моря погоды...

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