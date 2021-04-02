Через КПП «Салла» и «Лотта» можно будет провозить животных и продукты

Теперь в указанных местах можно будет перевозить животных и продукты, раньше это распространялось только на пункты пропуска в аэропорту «Мурманск», «Борисоглебск» и в порту. Фото: Олег ЗОЛОТО

Многие жители Мурманской области едут в Финляндию и Норвегию далеко не ради отдыха. У северян популярны однодневные шоп-туры, когда едешь с пустыми руками, а возвращаешься с полными.

Правда, многие помнят, как на пунктах пропуска приходилось оставлять оленину, колбасу, сыры, молочную продукцию. Ведь на пунктах пропуска «Салла» и «Лотта» не было нужных видов контроля. Но в этом году ситуация изменится.

- С 11 августа 2021 года на всех пропускных пунктах Мурманской таможни, в том числе на МАПП «Салла» и «Лотта», будет проводиться ветеринарный, фито-санитарный и санитарно-эпидемический контроль, - сообщили в Мурманской таможне.

Это значит, что теперь в указанных местах можно будет перевозить животных и продукты, раньше это распространялось только на пункты пропуска в аэропорту «Мурманск», «Борисоглебск» и в порту.

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