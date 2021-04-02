Теплоход "Клавдия Еланская" добирается до Островного уже неделю

Приход судна запланирован уже на 3 апреля. Фото: правительство МО

Теплоход "Клавдия Еланская" бороздит морские просторы вот уже неделю. Напомним: судно отчалило из Архангельска с грузом продовольствия на борту 26 марта и все еще не добралось до Островного.

Вино тому по-прежнему остается сложная ледовая обстановка в Белом море, что не позволяет добраться теплоходу в отдаленный уголок нашего региона в расчетные сроки.

- По текущему прогнозу Северного морского пароходства, судно должно прибыть в Островной в 10.00 3 апреля. Однако прогноз может корректироваться, поэтому принято решение в любом случае отправить в закрытый город еще один вертолет с продовольствием, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Вертолет вылетит из Мурманска 3 апреля в 10.00, обратный вылет из Островного намечен на 12.30. Предварительно планируется перевозка 1650 килограмм жизненно важных продуктов, в том числе детского питания, и пяти пассажиров. С предложениями и пожеланиями по составу перевозимого груза жители Островного могут обратиться в местную администрацию по телефону: 8 (81558) 50012.

За актуальной информацией о местоположении теплохода «Клавдия Еланская» и уточнениями прогноза его прибытия необходимо обращаться в минтранс по телефону: 8 (8152) 486-870, либо написать сообщение в любой из аккаунтов министерства в социальных сетях.

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