Участник трагического похода в Хибины 22 марта 2021 года: "Я помню лицо Василича - серое, с потухшими глазами"

В Хибинах после схода снега погибла 12-летняя девочка.

- Я не знаю, когда смогу говорить об этом нормально. Страшно вспоминать, когда видишь кадры словно из фильма, но происходящие у тебя на глазах. Яркие пятна курток, которые то появляются, то пропадают под снегом. Дети, которые бросились вниз. Василич (Сергей Смирнов, руководитель детской группы, попавшей под сход снега в Хибинах. – Ред.), летящий кувырком к детям. Как угодно... только быстрее..., - пишет на своей стене Ната Калачева.

Ната Калачева была в походе как родитель одного из детей. Одна из тех трех взрослых, кто сопровождал группу из 13 детей от 12 до 15 лет.

- Внизу пересчитывались. Громко. С криками. С детскими надрывами. Стало понятно, что нужно бежать вниз. Иногда мы затихали. Мы слушали. Слушали тишину. Слушали малейший скрип снега. "Диана*, кричи!" - просят дети. Сначала тихо, а потом все громче и громче, - вспоминает она.

Супруга Сергея Смирнова поясняет редакции «КП», что по факту в Хибины ушла не туристическая группа. Это группа детей, которая посещает дом детского творчества, то есть все было больше как дополнительное образование. Сергей Смирнов - педагог высшей категории в отделе туризма, только преподает не математику, а учит детей ориентированию, ходит с ними в краеведческие музеи, в походы разного рода.

- Я помню лицо Василича, когда он остановился на пару секунд и сказал, что мы должны ее найти. Серое лицо. С потухшими глазами. Потом в поезде я просила прощение у детей за ту ночь. Тогда я была для них злобным взрослым, который не давал долго сидеть у костра и гнал пилить, рубить и ставить шатер. И они справились. Черт... Они справились! В то время, когда МЧС врало родителям, что спасатели на месте, дети справились сами! Их научили! Нет.... Научил... Научил Василич, - продолжает Ната Калачева.

Напомним: сейчас многие родители детей и коллеги Сергея Смирнова просят освободить его из-под стражи.

* имя погибшей изменено

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