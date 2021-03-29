Попавшая под лавину в Хибинах детская туристическая группа отклонилась от маршрута

Фото: СУ СКР по МО

22 марта 2021 года в Хибинах с горы Маннепахк сошла лавина, под обрушение снежного козырька попала детская туристическая группа от клуба «Скиф» из Санкт-Петербурга. Под снегом оказались три ребенка, двое из них смогли выбраться самостоятельно, а 12-летняя девочка провела под завалом два часа. Спасти ее не смогли.

Группа зарегистрировалась в МЧС, маршрут был заранее спланирован. Однако стало известно, что туристы от него отклонились.

Маршрут проходил по равнинной местности, однако руководитель группы решил сэкономить время. Фото: СУ СКР по МО

- Маршрут проходил по равнинной местности, однако руководитель группы решил сэкономить время и изменил маршрут, вывел группу к склону горы Маннепахк, - сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета по Мурманской области Никита Киселев.

Напомним: руководитель группы заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

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