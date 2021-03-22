Сход лавины в Хибинах 22 марта 2021 года: под снегом могут быть дети

По предварительным данным, в этот момент на необорудованном маршруте находилась туристическая группа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 марта 2021 года в Хибинах сошла лавина: у станции «Имандра» обрушился снежный карниз. По предварительным данным, в этот момент на необорудованном маршруте находилась туристическая группа.

- По предварительной информации в результате произошедшего имеются пострадавшие. На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России. Среди пострадавших могут быть несовершеннолетние. Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе наличие нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с несовершеннолетними, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области.

По неуточненным пока данным, речь идет о 15 туристах, которые могут находиться под завалами снега.

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