Попавших под лавину в Хибинах детей отправили в Санкт-Петербург

Спустя почти неделю после страшных событий дети все-таки уехали домой. Фото: администрация Апатитов

22 марта 2021 года в Хибинах произошла трагедия: с горы Маннепахк сошла лавина, под обрушения снежного козырька попала детская туристическая группа от клуба "Скиф" из Санкт-Петербурга. Снег засыпал трех детей, двое смогли выбраться, а 12-летняя Диана (имя изменено) провела под завалом 2 часа, после того, как ее достали, жизнь в девочке поддерживали почти 12 часов, но спасти ее не удалось.

Эвакуация туристической группы из Хибин длилась около суток. Работу спасателей замедляла портящаяся погода и сложный рельеф. Снегоходами пришлось пробивать путь к станции "Имандра", откуда потом их на поезде увезли в Апатиты. Спустя почти неделю после страшных событий дети все-таки уехали домой.

- Группа детей из Петербурга , которая пережила трагедию в Хибинах, сегодня [27 марта] уехала домой. Несколько дней они проживали в Апатитах. Спасибо всем, кто окружил их человеческой заботой. Пусть у ребят все будет хорошо! - сообщил глава администрации Апатитов Николай Бова.

Ранее родители детей (всего в Хибинах было 8 групп от "Скифа") говорили, что не имеют связи с детьми и не знают, когда они вернутся домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Педагог турклуба "Скиф" про сход лавины в Хибинах: "Спасатели ехали сначала не оттуда, а потом не туда". Попавшая в ЧП группа должна была идти другим маршрутом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru