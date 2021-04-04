Суд рассмотрит апелляцию по мере пресечения руководителю попавшей под лавину в Хибинах тургруппы

До прибытия спасателей руководитель группы пытался реанимировать Диану. Фото: МЧС России по Мурманской области

Адвокат Сергея Смирнова - педагога группы детей, которая попала под сход снега в Хибинах, подал апелляционную жалобу на выбранную меру пресечения. Заседание ориентировочно состоится на следующей неделе. Адвокат и подозреваемый просят изменить меру пресечения и даже нашли под это дело квартиру в Мурманске, если вдруг будет принято решение о подписке о невыезде или домашнем аресте.

- Очень сложно с риэлторами. За то, чтобы в квартире была гладильная доска и утюг, они просят сверху 10 тысяч рублей, - рассказала редакции «КП» супруга Сергея Смирнова.- Сергей сейчас в СИЗО, на карантине. Я написала ему письмо через электронную связь. Теперь жду ответ. Дочь ничего не знает. Говорю, что задерживается на работе. Она для него пончик оставила – ждет.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заступился за задержанного педагога. Фото: Борис Вишневский.

Свое обращение в прокуратуру Мурманской области направил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

- Прошу прокуратуру опротестовать решение Мурманского городского суда от 25 марта 2021 года, чтобы заменить эту меру пресечения на подписку о невыезде. По мнению представителя родительского комитета, которое я разделяю, Сергей Смирнов сделал все, что было в его силах, для спасения Дианы (имя изменено), а причиной ее гибели стало позднее прибытие на место спасателей и недостаточная слаженность работы и оснащение экстренных служб Мурманской области. В этих условиях искать «крайнего» в лице руководителя группы, который сделал все, что мог, совершенно неверно, - сообщает на своей странице в социальных сетях Борис Вишневский.

Родительский комитет турклуба «СКИФ» опубликовал петицию, которую просит подписать всех неравнодушных.

С учетом того, что блогеру Эдварду Билу, по вине которого произошла авария с пятью машинами и пострадала женщина, суд назначил домашний арест с 8.00 до 20.00, может быть Сергея Смирнова тоже отпустят под подписку о невыезде.

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