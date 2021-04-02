В Хибинах спасли повредившего ногу туриста

Уже через 5 минут к попавшему в беду мужчине выехал спасатель с базы Куэльпор на снегоходе. Фото: Александр БОЙКО

Хибины опасны в любое время года, но зимой и весной - особенно. Один за другим туристы и любители активного отдыха попадают в беду. Напомним: на прошлых выходных со склона цирка ВМФ сорвался сноубордист, фрирайдерп спасти не удалось. Ранее в Хибинах погибла 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, ее группа попала под сход снега с Маннепахк.

1 апреля в горах произошло очередное ЧП.

- В 17.30 в оперативную дежурную службу ГУ МЧС России по Мурманской области от спасателей поисково-спасательного подразделения Мурманского координационного аварийно-спасательного центра в.Кировске поступила информация о том, что к ним обратился турист. Он сообщил, что в районе ущелья Северный Рисчорр повредил ногу, просит помощи, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Уже через 5 минут к попавшему в беду мужчине выехал спасатель с базы Куэльпор на снегоходе. Помочь туристу удалось быстро, ведь он находился примерно в 5 километрах от базы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Североморска выпила пол-литра коньяка и столько же вина, а потом села за руль. Женщина решила без такси добраться из Мурманска до Североморска (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru