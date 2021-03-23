Губернатор Мурманской области: "С места схода лавины эвакуируют еще одну группу туристов"

Состояние у детей удовлетворительное. Фото: СУ СКР по МО

22 марта 2021 года в Хибинах с горы Маннепахк сошла лавина. Под снежным карнизом оказалась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которая отправилась в поход с туристической группой из 16 человек. Помимо нее в снежной ловушке оказались двое других подростков, однако их удалось откопать и спасти. А вот девочку, к сожалению, нет. Утром 23 марта медики констатировали смерть ребенка.

Сейчас пострадавших лыжников спасатели эвакуируют в гостиницу Мончегорска. Из-за ухудшившейся погоды группа временно отправилась в лагерь, организованный на железнодорожной станции Имандра. Там они смогут отдохнуть, поесть, погреться.

Известно, что в районе опасного места также находятся 8 туристических групп от петербургского турклуба "Скиф". В настоящее время спасатели эвакуируют еще одну группу туристов. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Состояние у детей удовлетворительное, они в безопасности. Но тем не менее, мы внимательно за этим следим, - отметил глава региона в своем Instagram.

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