Погода в районе схода лавины в Хибинах ухудшается

В районе Мончегорска сильный ветер. Фото: правительство МО

Погода в районе схода лавины в Хибинах 23 марта 2021 года оставляет желать лучшего. Метеоусловия ухудшились, а это затрудняет эвакуацию пострадавшей туристической группы из района горы Маннепахк.

- По данным мурманского гидрометцентра, в 12.00 в районе Мончегорска наблюдался сильный ветер в порывах 16-20 метров в секунду, снег, температура воздуха -4 градуса, - сообщили в правительстве Мурманской области. - В течение дня 23 марта и ночью 24 марта ожидается ветер юго-западный в порывах 15-20 метров в секунду. Вечером 23 марта будет идти снег, ночью и основную часть следующего дня - преимущественно без осадков, во второй половине дня снег, мокрый снег. Температура воздуха от -4 до +5 градусов.

Напомним: в Хибинах на месте схода лавины находится еще 8 туристических групп от турклуба «Скиф». Администрация Приморского района Санкт-Петербурга решает вопрос о доставке пострадавшей туристической группы домой.

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