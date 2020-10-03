Губернатор Мурманской области прокомментировал «министерскую чехарду» в своем окружении

Андрей Чибис объяснил перемены в своей команде. Фото: Правительство Мурманской области

Еще и года не прошло, как губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о структуре и составе нового правительства. Однако, увы, команда перемен главы региона оказалась довольно не постоянно. За это время ее покинул ни один чиновник, на смену которому пришли новые.

Напомним: только в сентябре ряды правительства покинули министр образования Анна Головина и председатель комитета по обеспечению безопасности населения Владимир Гусев. Их кресла заняли мурманчане - Ольга Дзюба и Сергей Приходько. Тем не менее, северяне не могли ни задаться вопросом, сколько будет длиться эта «министерская чехарда».

- Каждый руководитель выстраивает свою команду и смотрит, как она работает. Правительству меньше года. Он стал своего рода тестом для всех нас: кто способен работать в этом ритме, - объяснил в ходе прямого эфира с жителями Мурманской области Андрей Чибис. – Считаю, что человек не должен сидеть пару лет на своем месте ради соблюдения старых политических традиций. Если по каким-то причинам мы с ним не сработались, зачем мучить друг друга? Идет нормальная настройка команды.

Андрей Владимирович ценит в людях честность, мотивированность и заинтересованность в деле, которое они делают. А вот тех, кто как уж на сковородке меняет свою позицию, глава региона терпеть не может.

- Подавляющее большинство людей в моей команде мотивированы и постоянно работают над решение поставленных задач. Я даже ругаюсь на них, чтобы побольше семьям время уделяли. Но все равно глубоко уважаю и ценю за их труд, - подчеркнул губернатор.

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