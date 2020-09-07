Новым председателем комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области стал Сергей Приходько

Сергей Приходько ранее работал в УМВД по Мурманской области. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области началось с сообщения о новых назначениях. Губернатор Андрей Чибис представил нового председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области.

Им стал Сергей Приходько.

- Сергей Игоревич более 10 лет руководил полицией Мурманска, была заместителем начальника УМВД. Текущий год показал огромное количество вызовов для комитета, также у него появится больше задач из-за создания центра управления регионом, - сообщил Андрей Владимирович.

Награжден медалями «За отличную службу по охране общественного порядка», «За безупречную службу» 3-ей степени, медалью «За отличие в службе» 2-ой степени, нагрудными знаками «Отличник милиции», «За отличную службу в МВД».

Напомним: 1 сентября стало известно, что руководитель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев уходит в отставку.

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