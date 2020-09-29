Депутат Совета депутата Ольга Дзюба досрочно сложила полномочия

Ольга Дзюба стала министром образования Мурманской области. Фото: правительство МО

29 сентября состоялось 13-е по счету заседание Совета депутатов Мурманска. На нем рассмотрели досрочное сложение полномочий Ольги Дзюбы, которая написала заявление по собственному желанию.

Повод у нее приятный: в сентябре директор гимназии №8 приняла предложение губернатора Андрея Чибиса стать министром образования и науки региона.

- Учреждения образования – наш золотой фонд. У Ольги Андреевны, не побоюсь этого слова одно из лучших образовательных учреждений области. Нам тяжело с ней расставаться. Но когда у людей есть возможность идти вперед и развиваться, то мы только радуемся этому. Я выражу уверенность, что Ольга Андреевна на новому посту многое может сделать на благо образования нашего региона, - отметил на заседании горсовета глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Несмотря на то, что депутаты единогласно поддержали досрочное сложение полномочий, коллегу они отпускают с сожалением. Хотя и понимают, что такой шаг нужен.

- Наконец-то нашим образованием будет руководить профессионал. Наше мурманское образование считается лучшим: по итогам ЕГЭ наши школьники показывают балл выше среднего по стране. Вы, Ольга Андреевна, начинаете работать в сложное время, вам надо будет держать удар. Но мы вас поддержим, - обратилась к новому министру Тамара Прямикова.

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